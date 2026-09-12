Συνελήφθη σήμερα στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ένας 26χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και απείθεια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης διερεύνησης στοιχείων υπόθεσης ναρκωτικών, χθες βραδινές ώρες αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο να κινείται πεζός, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο έλεγχο αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή, απορρίπτοντας στο έδαφος:

Κοκαΐνη βάρους 26,7 γραμμαρίων διαμοιρασμένη σε 21 συσκευασίες

Ροζ κοκαΐνη βάρους 5,3 γραμμαρίων διαμοιρασμένη σε 7 συσκευασίες

Μικροποσότητα μεθαμφεταμίνης MDMA

Μικροποσότητα κεταμίνης

4 ναρκωτικά δισκία EXTASY

Ο δράστης προσήχθη και από τον έλεγχο – έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του βρέθηκαν:

Κάνναβη ακατέργαστη βάρους 75 γραμμαρίων

Μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης

Ροζ κοκαΐνη βάρους -2- γραμμαρίων

4 ναρκωτικά δισκία EXTASY

Τα χρηματικά ποσά των 200 ευρώ, 50 δολαρίων ΗΠΑ, και των 30 λιρών Αγγλίας

2 κινητά τηλέφωνα

Οι ναρκωτικές ουσίες και όλα τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.