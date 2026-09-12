Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες, 11 Σεπτεμβρίου, στη Ρόδο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων και επιτήρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του, σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο και σε υπαίθριο χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα».

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 31 συσκευασίες, 580 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2.500 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Κατασχέθηκαν επίσης δύο δίκυκλα και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο 43χρονος.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ακόμη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου, με ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών για κλοπή από κοινού κατ’ εξακολούθηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.