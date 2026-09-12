Μια εξαιρετικά οργανωμένη επιχείρηση απελευθέρωσης κρατουμένου, με συνεργούς που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, εκτυλίχθηκε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι δράστες αιφνιδίασαν τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών Νιγρίτας, τους αφόπλισαν και παρέλαβαν τον περίπου 40 ετών κρατούμενο, ο οποίος παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, βρέθηκε ένα από τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στην απόδραση, με σπασμένο το τζάμι ενός παραθύρου, καθώς και ίχνη αίματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Σερρών. Είχε προηγηθεί αναφορά του ότι αισθανόταν ξαφνική αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με το ίδιο όχημα μεταφέρονταν συνολικά τρεις κρατούμενοι. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, χωρίς τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ότι το όχημα δεν ανήκε στην Αστυνομία αλλά στην εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το όχημα που έμοιαζε με της ΟΠΚΕ

Τη στιγμή που το όχημα της μεταγωγής έφτασε στην είσοδο της κλινικής εμφανίστηκε αυτοκίνητο που προσομοίαζε σε υπηρεσιακό όχημα της ΟΠΚΕ. Από αυτό βγήκαν τέσσερις μαυροφορεμένοι άνδρες, οι οποίοι έφεραν βαρύ οπλισμό και φορούσαν στολές και διακριτικά που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς.

Εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό, οι ένοπλοι ακινητοποίησαν τους φρουρούς, τους αφαίρεσαν τουλάχιστον ένα υπηρεσιακό όπλο και απελευθέρωσαν τον κρατούμενο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο όχημα και εξαφανίστηκαν, χωρίς να τραυματιστούν οι συνοδοί ή οι άλλοι δύο κρατούμενοι.

Ορισμένες πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο τζιπ και έως οκτώ δράστες οπλισμένους με καλάσνικοφ, οι οποίοι φέρεται να αφαίρεσαν από τους φρουρούς και τους ασυρμάτους ή τα κινητά τους τηλέφωνα. Η συγκεκριμένη εκδοχή, πάντως, δεν συμπίπτει πλήρως με την περιγραφή της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. και παραμένει υπό διερεύνηση.

Είχαν συγκεκριμένο στόχο

Οι δράστες φαίνεται ότι γνώριζαν με ακρίβεια ποιον ήθελαν να απελευθερώσουν, καθώς δεν ασχολήθηκαν με τους άλλους κρατουμένους. Ο τρόπος δράσης τους, η χρήση στολών, το όχημα που έμοιαζε με αστυνομικό και η παρουσία τους στο κατάλληλο σημείο και χρόνο ενισχύουν την εκτίμηση ότι η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί λεπτομερώς και ότι οι συνεργοί ενδέχεται να διέθεταν πληροφόρηση για τη μεταγωγή.

Ο δραπέτης είχε προφυλακιστεί μετά τη σύλληψή του το 2025 από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ερευνάται για απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί στην Πυλαία το 2024, ενώ δημοσιεύματα τον συνδέουν και με υποθέσεις ναρκωτικών. Η ΕΡΤ τον αναφέρει ως 41χρονο υπήκοο Αλβανίας, ενώ άλλες αστυνομικές πληροφορίες κάνουν λόγο για 40χρονο.

Ανθρωποκυνηγητό και μπλόκα

Μετά την απόδραση στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του κρατουμένου και των συνεργών του. Στις έρευνες συμμετέχουν η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζονται πιθανοί δρόμοι διαφυγής και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ένα αυτοκίνητο με κλεμμένες πινακίδες έχει ήδη εντοπιστεί και ερευνάται εάν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Παράλληλα, σχηματίζεται δικογραφία για την απόδραση και την ένοπλη επίθεση στους εξωτερικούς φρουρούς, προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.