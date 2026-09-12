Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περνά σε νέα φάση, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι διαπιστώθηκε απόπειρα διαγραφής στοιχείων που συνδέονται με όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Τα δεδομένα ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γνωστοποιηθεί επισήμως το περιεχόμενό τους.

Η αποκάλυψη της ΕΛ.ΑΣ. για τα διαγραμμένα στοιχεία

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν ενδείξεις διαγραφής δεδομένων, τα οποία κατάφεραν τελικά να ανακτήσουν.

Η κ. Δημογλίδου αρκέστηκε να σημειώσει ότι πρόκειται για «πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες λόγω του απορρήτου της έρευνας. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του τραγουδιστή.

Κλιμάκια της Αστυνομίας μετέβησαν στο νοσοκομείο, στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη και στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η παρουσία στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θεωρείται καθοριστική, καθώς επέτρεψε την επιτόπου εξέταση ψηφιακών και άλλων πειστηρίων και την άμεση ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα.

Από το ιατρείο οι αστυνομικοί αποχώρησαν μεταφέροντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με έγγραφα και πειστήρια, τα οποία οδηγήθηκαν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για αναλυτικό έλεγχο. Η έρευνα επεκτάθηκε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και στις κατοικίες των δύο γιατρών.

Οι αντιφάσεις που διεύρυναν την έρευνα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι αποκλίσεις ανάμεσα στις πρώτες καταθέσεις και στα αντικειμενικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί από την περιοχή γύρω από το ιατρείο.

Η σημαντικότερη αντίφαση αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι γιατροί φέρονται να είχαν τοποθετήσει την προσέλευσή του στις 16:00, ενώ η κατάθεση του οδηγού ταξί και άλλα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει περίπου στις 13:55. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται, επομένως, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς στο ιστορικό του φέρεται να έχει καταγραφεί χρόνος 42 λεπτών. Παράλληλα, διερευνώνται οι αντικρουόμενες καταθέσεις για τη χρήση απινιδωτή, η κατάσταση του χώρου μετά το περιστατικό και η ύπαρξη ή μη του απαραίτητου καρδιολογικού ελέγχου πριν από τη διαδικασία.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι οι συγκεκριμένες αντιφάσεις βοήθησαν τους αστυνομικούς να αντιληφθούν από νωρίς πως η εικόνα που τους μεταφερόταν δεν συμφωνούσε με όσα είχαν πραγματικά συμβεί. Το περιεχόμενο των ανακτημένων δεδομένων ενδέχεται πλέον να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανασύνθεση του χρονικού και την απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών.

Η «καμπάνα» και οι αποφάσεις του ΙΣΑ

Στο μεταξύ, ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα ευρήματα της αρμόδιας επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σύμφωνα με το πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε, για τη γιατρό προτείνεται η οριστική διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου και η επιβολή προστίμου ύψους 73.367,57 ευρώ.

Για τον σύζυγό της και δεύτερο εμπλεκόμενο γιατρό προτείνεται εξάμηνη ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του παθολογικού ιατρείου και πρόστιμο 14.673,51 ευρώ. Η δεύτερη κύρωση συνδέεται με τη διατήρηση εξοπλισμού που, σύμφωνα με το πόρισμα, δεν επιτρέπεται να διαθέτει ένα παθολογικό ιατρείο και ειδικότερα με μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας ταχείας φυγοκέντρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος των δύο γιατρών. Παράλληλα, κινεί τη διοικητική διαδικασία για να εξεταστεί ενδεχόμενη εισήγηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους. Οι γιατροί καλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους μέσα σε πέντε ημέρες. Ο ΙΣΑ αποφάσισε, επίσης, να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική διαδικασία.

Γ. Πατούλης: «Μόνο σε νοσηλευτήρια τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης»

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτήρια και όχι σε απλά ιατρεία. Όπως ανέφερε, το ιατρείο της οδού Καρνεάδου είχε αδειοδοτηθεί ως παθολογικό το 2024, ενώ σε έλεγχο το καλοκαίρι του 2025, μετά από ανώνυμη καταγγελία για «εναλλακτικές θεραπείες», είχε εντοπιστεί φυγόκεντρος σε βοηθητικό χώρο.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την ίδια ημέρα, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας.