Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Βόρειας Ελλάδας μετά την κινηματογραφική απόδραση βαρυποινίτη από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Τέσσερις ένοπλοι συνεργοί του, οι οποίοι φορούσαν στολές και διακριτικά που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, αιφνιδίασαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους αφόπλισαν και απομάκρυναν τον κρατούμενο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η προσχεδιασμένη «αδιαθεσία»

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο κρατούμενος, ηλικίας περίπου 40 ετών και αλβανικής καταγωγής, υποστήριξε ότι αισθανόταν αδιαθεσία. Αποφασίστηκε έτσι η μεταγωγή του από το σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας στο Νοσοκομείο Σερρών, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η αδιαθεσία εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς η παρουσία των συνεργών του στο νοσοκομείο και η ταχύτητα με την οποία έδρασαν ενισχύουν την εκτίμηση ότι επρόκειτο για καλά οργανωμένο σχέδιο απόδρασης. Οι ένοπλοι φαίνεται ότι γνώριζαν τη μεταγωγή, τη διαδρομή και την ώρα κατά την οποία θα έφθανε το όχημα των φυλακών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μόλις το μεταγωγικό στάθμευσε στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν τέσσερις άνδρες που έφεραν διακριτικά της ΟΠΚΕ. Η εμφάνισή τους φέρεται να δημιούργησε αρχικά την εντύπωση ότι επρόκειτο για αστυνομικούς οι οποίοι θα συνέδραμαν στη φύλαξη ή την παραλαβή του κρατουμένου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, οι δράστες έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Υπό την απειλή πολεμικών όπλων, τα οποία περιγράφονται σε ορισμένα δημοσιεύματα ως Καλάσνικοφ, ακινητοποίησαν τη συνοδεία και αφαίρεσαν τον υπηρεσιακό οπλισμό της. Αμέσως μετά πήραν μαζί τους τον κρατούμενο, επιβιβάστηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τις έως τώρα πληροφορίες δεν προκύπτει τραυματισμός των σωφρονιστικών υπαλλήλων ή άλλου προσώπου, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την απειλή βαρέος οπλισμού σε χώρο όπου βρίσκονταν ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι.

Ποιος είναι ο δραπέτης

Ο άνδρας που απέδρασε περιγράφεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 41χρονο Αλβανό, ο οποίος έχει καταδικαστεί για υποθέσεις ναρκωτικών και ανθρωποκτονίας. Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι στο παρελθόν είχε ανοίξει πυρ μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι είναι οπλισμένος και εξαιρετικά επικίνδυνος.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το πλήρες ποινικό παρελθόν του, τις επαφές που διατηρούσε μέσα και έξω από τη φυλακή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι συνεργοί του πληροφορήθηκαν εγκαίρως τη μεταγωγή του.

Ανθρωποκυνηγητό και μπλόκα

Αμέσως μετά την απόδραση ενεργοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή των Σερρών, ενώ έχουν στηθεί μπλόκα σε κομβικές οδικές αρτηρίες και πιθανά σημεία διαφυγής. Οι έρευνες στρέφονται τόσο προς το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας όσο και προς διαδρομές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στα βόρεια σύνορα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, εντοπίστηκε αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή. Το όχημα εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για αποτυπώματα, γενετικό υλικό και άλλα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των ενόπλων και στην κατεύθυνση που ακολούθησαν. Μέχρι την τελευταία ενημέρωση, τόσο ο δραπέτης όσο και οι συνεργοί του παρέμεναν ασύλληπτοι.