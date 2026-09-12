Νέα στοιχεία από το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. φωτίζουν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, τις συνθήκες υπό τις οποίες υποβλήθηκε -σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης- σε πλασμαφαίρεση και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών και εργαζομένων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, με το Euronews να επισημαίνει ότι παρακολουθείται στενά και από μέσα ενημέρωσης στα Βαλκάνια, όπου ο τραγουδιστής διέθετε ισχυρή βάση θαυμαστών.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης είχε επικοινωνήσει με τη γιατρό στις 8 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι ήθελε να βελτιώσει άμεσα την κατάσταση της υγείας του, καθώς δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Κατά την πρώτη επίσκεψη φέρεται να ανέφερε ότι λάμβανε διουρητικά λόγω κατακράτησης υγρών, ενώ παρουσίαζε παράξενο βήχα, υπερδιέγερση και δυσκολία να παραμείνει όρθιος.

Στην ερώτηση της γιατρού για το πόσο επιβαρυμένος αισθανόταν, απάντησε «δεν φαντάζεσαι», ενώ λίγο αργότερα τη ρώτησε «τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event».

Η γιατρός τού πρότεινε θεραπεία με το μηχάνημα INUS PHERESIS, περιγράφοντάς την ως διαδικασία «καθαρισμού του αίματος».

Στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση, θεωρώντας πως η παρουσία του στο προγραμματισμένο ραντεβού σήμαινε αποδοχή της θεραπείας. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Βρετανικής Εταιρείας Αιματολογίας προβλέπουν ότι πριν από διαδικασία αφαίρεσης πρέπει να λαμβάνεται και να καταγράφεται ενημερωμένη συγκατάθεση.

Παράλληλα, η διεθνής βιβλιογραφία συνδέει την πλασμαφαίρεση με πιθανές επιπλοκές, όπως υπόταση, αιμοδυναμική αστάθεια και, σπανιότερα, αρρυθμία ή ασυστολία.

Η πραγματική ώρα άφιξης και τα 42 λεπτά

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Η γιατρός κατέθεσε ότι έφθασε στις 16:00, εργαζόμενες όμως τον τοποθέτησαν στον χώρο από τις 14:00 έως τις 15:30, ενώ ταξιτζής φέρεται να κατέθεσε ότι τον άφησε έξω από το ιατρείο περίπου στις 13:55. Μάρτυρες τον περιέγραψαν αποπροσανατολισμένο, «λίγο στα χαμένα», με παράξενο βήχα, δυσκολότερη άρθρωση και μεγάλο τσιρότο στο μέτωπο.

Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα, πριν αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Το ιστορικό του μηχανήματος, όμως, φέρεται να κατέγραψε λειτουργία 42 λεπτών, ενώ μία υπάλληλος ανέφερε ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε στον χώρο της θεραπείας τουλάχιστον 45 λεπτά. Το διαβιβαστικό κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις ότι η διαδικασία είχε ήδη πραγματοποιηθεί, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή της γιατρού.

Η ανακοπή και οι αντιφάσεις

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:23 και έφθασε τρία λεπτά αργότερα. Οι διασώστες βρήκαν τον τραγουδιστή ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι, χωρίς σφυγμό και αυτόματη αναπνοή, με τον απινιδωτή τους να καταγράφει ασυστολία, δηλαδή μη απινιδώσιμο καρδιακό ρυθμό. Η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε και κατά τη μεταφορά του στο «Ελπίς», όπου έφθασε στις 16:45. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επισήμως στις 17:40.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ακόμη οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για τη χρήση απινιδωτή, η απουσία προηγούμενης καρδιολογικής εκτίμησης από φακέλους ασθενών, ο καθαρισμός του δωματίου αμέσως μετά το περιστατικό και η απόφαση των γιατρών να μη συνοδεύσουν τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Η νεκροτομή δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου και αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.

Σε βάρος των δύο γιατρών ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, χωρίς αυτό να προδικάζει την ενοχή τους, ενώ έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.