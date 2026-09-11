Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στη Δάφνη συνέλαβε δύο ανηλίκους, οι οποίοι με τη χρήση βίας άρπαξαν αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης – Υμηττού για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι, απογευματινές ώρες της 9-9-2026, κινούμενοι πεζή στην περιοχή της Δάφνης, αφαίρεσαν με τη χρήση βίας χρυσή αλυσίδα με σταυρό από πεζή γυναίκα, προκαλώντας της τραυματισμό από πτώση στο έδαφος.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν σε κοντινό σημείο, άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας για παροχή βοήθειας και ακολούθησε τρέχοντας τους δράστες, τους οποίους ακινητοποίησε και εν συνεχεία αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης – Υμηττού.

Εκεί μετά από προανάκριση, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν ακόμα δύο περιπτώσεις ληστειών όπου οι δύο ανήλικοι, στις 8 και 9-9-2026, προσέγγισαν 14χρονο και 13χρονο αντίστοιχα και τους αφαίρεσαν με τη βία από το λαιμό χρυσή αλυσίδα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.