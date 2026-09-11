Σε δηλώσεις που προκαλούν ερωτήματα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο Μιχάλης Γιαννάκος, καθώς χαρακτήρισε κομπογιαννίτισσα την κατηγορούμενη γιατρό, ενώ είπε ότι μπορεί να παραποιήθηκαν στοιχεία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επικαλούμενος όσα είδαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο Κολωνάκι, αλλά και πληροφορίες του, ανέφερε ότι στο σημείο υπήρχε απινιδωτής που δεν δούλευε.

Επίσης, φέρεται να αφαιρέθηκε φλεβοκαθετήρας από το χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη, ώστε να αλλοιωθούν στοιχεία.

«Οι διασώστες ενημερώθηκαν στις 16:21, αμέσως έφτασαν στο σημείο σε 3-4 λεπτά. Εκεί λοιπόν, ο Μαζωνάκης ήταν σε καρδιακή ασυστολία και μυδρίαση, σε ανακοπή δηλαδή. Είδαν ότι υπήρχε ένας απινιδωτής στα πόδια. Ρώτησαν τι ήταν αυτό και είπαν ότι είναι απινιδωτής, ο οποίος είναι χαλασμένος. Έφεραν τον δικό τους απινιδωτή», είπε στο Live News.

«Κατεβάζουμε τον δικό μας απινιδωτή, όμως δεν δούλεψε, δεν έριξε ηλεκτροσόκ στον ασθενή, διότι δεν είχε καρδιακό παλμό. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες. Ο Μαζωνάκης, από πληροφορίες μου, είχε βαμβάκι και γάζα και στο άλλο χέρι. Που σημαίνει ότι μπορεί εκεί να είχε φλεβοκαθετήρα και να αφαιρέθηκε για να αλλοιωθούν στοιχεία. Ας το δουν αυτό οι αρχές. Υπήρχαν εκεί και δύο εργαζόμενοι. Μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια. Σε αυτές πήραν κατάθεση, ξέρουμε; Ήταν κανονικές εργαζόμενες;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε στην εκπομπή του Mega, ότι η γιατρός πρότεινε να συνοδεύσει τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο αν χρειαστεί και όταν έμαθε ότι απαιτείται η μεταφορά του ασθενούς, τότε άλλαξε γνώμη.

«Είπαν στους διασώστες ότι “εμείς 10 λεπτά προσπαθούμε”. Η συμπεριφορά τους ήταν με μια μυστικοπάθεια, απαθέστατοι και οι δύο. Είπαν ότι έκαναν ΚΑΡΠΑ 10 λεπτά και αδρεναλίνη ενδοφλέβια. Ακούστε όμως το τελευταίο. Είπε η γιατρός, ποια γιατρός τώρα, η κομπογιαννίτισσα αυτή. Είπε θα τον συνοδεύσω ως θεράπων ιατρός στο νοσοκομείο. Όταν πήραν την εντολή οι διασώστες να μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ, η ίδια η γιατρός έδειξε απροθυμία να τον συνοδεύσει και δεν πήγε».