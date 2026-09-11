Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν την ερχόμενη Δευτέρα οι δυο κατηγορούμενοι γιατροί που φέρονται να συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δυο κατηγορούμενοι για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία προετοιμάζουν την υπερασπιστικής τους γραμμή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το βαρύτατο αδίκημα που αντιμετωπίζουν την ώρα που η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος παθολόγος και σύζυγος της γιατρού φέρεται να επιμένει πως δεν είχε καμία σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, φέρεται να λέει πως την μοιραία ημέρα είχε τρία ραντεβού με άλλους ασθενείς και τον ειδοποίησαν για το περιστατικό ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου για φαγητό.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του φέρεται να αποδίδει τις αντιφάσεις στις οποίες έχει υποπέσει κατά την αρχική της κατάθεση στο γεγονός ότι ήταν σε κατάσταση πανικού. Σε κάθε περίπτωση, δεν δέχεται ότι υπήρξε οποιοσδήποτε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι αρχικές καταθέσεις του ζευγαριού, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, δόθηκαν με την ιδιότητα του μάρτυρα και, πλέον, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, αρχειοθετούνται και δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι επιμένουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα, είχαν γνωστοποιηθεί στον ΙΣΑ, το πρώτο το 2025 και στη συνέχεια είχε πραγματοποιηθεί και αυτοψία του Συλλόγου και το δεύτερο, το 2026. Μάλιστα, επίκειτο και νέα αυτοψία του ΙΣΑ στο ιατρείο αυτό το διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η δικογραφία την οποία θα χειριστεί ο 32ος ανακριτή παραμένει ανοικτή και ακόμη δεν έχει επισυναφθεί σε αυτή ούτε η ιατροδικαστική έκθεση μετά τη διενέργεια της σημερινής νεκροψίας-νεκροτομής.

Η οικογένεια Μαζωνάκη, έχει ήδη μέσω του νομικού της παραστάτη αιτήματα στην ανάκριση για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων όπως η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, να απομαγνητοφωνηθεί η κλήση στο ΕΚΑΒ, να προσκομιστεί ο φάκελος του ασθενή κ.ά.

Μάλιστα, η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένεται να ζητήσει και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.