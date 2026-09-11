Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, οι δύο γιατροί οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι γιατροί οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, στον οποίο αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται οι τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν προκύψει αντιφάσεις μεταξύ των αναφορών των κατηγορούμενων γιατρών και των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ κομβικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, στην οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φέρεται να γίνεται λόγος για απροσδιόριστη αιτία θανάτου, αλλά και οι τοξικολογικές – ιστολογικές εξετάσεις, που θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Όπως φαίνεται να προκύπτει, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατώφλι του ιατρείου περίπου στις 16:00, όπως φέρεται να έχει καταθέσει η γιατρός, αλλά περίπου στις 13:30. Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν τι συνέβη τις ώρες που μεσολάβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο έως τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή. Η γιατρός φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει η διαδικασία, ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε.

Ο εξειδικευμένος έλεγχος που θα ακολουθήσει αναμένεται να προσδιορίσει τον χρόνο αλλά και τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει ότι είχε άδεια για να λειτουργήσει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να έχουν γίνει αλλοιώσεις στον χώρο και παρεμβάσεις στο μηχάνημα. Εκτιμάται πως τα φίλτρα του μηχανήματος που εξετάζονται μπορούν να «μιλήσουν», προκειμένου να διαπιστωθεί αν εντοπίζεται σε αυτά γενετικό υλικό του Γιώργου Μαζωνάκη, που στην πράξη θα σημαίνει πως η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει.

Από τα πρώτα στοιχεία φέρεται να έχει προκύψει πως το συγκεκριμένο μηχάνημα τη μοιραία ημέρα είχε λειτουργήσει περίπου 40 λεπτά, χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ποιος είχε κάνει την ιατρική πράξη.