Μια σοκαριστική καταγγελία έρχεται στο φως σχετικά με το ιατρείο όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τόσο ξαφνικά τη ζωή του.

Σύμφωνα με νέα καταγγελία, στις 16 Φεβρουαρίου ένας ασθενής επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου, όπως υποστηρίζει, υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις και στη συνέχεια προσπάθησαν να τον πείσουν ότι χρειαζόταν να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, καθώς του είπαν ότι είχε «παράσιτα στο αίμα».

Ωστόσο, όπως περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», την τελευταία στιγμή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον προσωπικό του γιατρό προκειμένου να ζητήσει μια δεύτερη γνώμη για όσα του είχαν αναφέρει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο γιατρός του, σύμφωνα με τα όσα είπε ο ασθενής, τον απέτρεψε από το να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία, επισημαίνοντάς του ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι και υπό αυτές τις συνθήκες.

Επιπλέον, όπως κατήγγειλε, για την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο ιατρείο του ζητήθηκαν 300 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, το κόστος της συγκεκριμένης θεραπείας κυμαίνεται από 6.000 έως 10.000 ευρώ ανά συνεδρία.

«Εγώ πήγα εκεί, σε αυτό το ιατρείο, στις 16 Φεβρουαρίου του 2026. Πήγα ύστερα από παρότρυνση ενός φίλου μου, προσπαθώντας να αδυνατίσω. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset στον μεταβολισμό και μπορείς να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά», περιέγραψε αρχικά ο συγκεκριμένος ασθενής.

«Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον εκεί. Σε υποδέχονται σε ένα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Εμφανίζεται η γιατρός η οποία είναι σαν να σε ξέρει χρόνια, σε παίρνει στο γραφείο της, εκεί πέρα έρχεται και ο σύζυγός της και συστήνεται για να υπάρξει μια οικειότητα και στον έναν και στον άλλον. Μετά εμφανίζεται μια τρίτη κοπέλα, η οποία μου ζήτησε να μου κάνει εξέταση αίματος. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή πάλι στο δωμάτιο μετά από ένα τέταρτο με το μικροσκόπιο, είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και έβλεπα σε μια οθόνη απέναντι το αίμα μαζί με κάτι σαν “ζουζουνάκια”. Εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύση για αυτό και ότι μπορούν να το φτιάξουν».

Συνεχίζοντας την περιγραφή του περιστατικού, είπε: «Μετά με πήγαν σε ένα τρίτο δωμάτιο όπου μου έβαλαν ένα κολάρο στο κεφάλι το οποίο το συνέδεσαν με ένα λάπτοπ και μου έλεγε ότι μου περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια. Αρχίζει και προσπαθεί να σε πείσει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει».

«Αυτή η θεραπεία κοστίζει 6.000-10.000 ευρώ τη φορά. Μου έστειλαν ένα μήνυμα με δύο σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, ότι μόνο αυτό τα είχε».

«Όταν τα έδειξα στον γιατρό μου και όταν είπα στον γιατρό μου το πού είμαι και τι έκανα και του έστειλα τη σελίδα της γιατρού, μού είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί, γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω», τόνισε.