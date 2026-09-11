Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι, στο ιδιωτικό ιατρείο του οποίου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα.

Με βάση τη δικογραφία που θα διαβαστεί, στην οποία περιλαμβάνονται τα έως τώρα στοιχεία της υπόθεσης, ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης θα απαγγείλει σε βάρος τους κατηγορίες που θα αποτυπώνουν ποινικά όσα έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, την επιστημονική ορθότητα ενεργειών που έγιναν, τις ζωτικής σημασίας ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από την εν εξελίξει έρευνα των διωκτικών αρχών, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε στην Καρνεάδου ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του.

Απαντήσεις για τον μηχανισμό θανάτου και την πιθανή σύνδεση της κατάληξης του τραγουδιστή με τη θεραπευτική διαδικασία εντός του ιδιωτικού ιατρείου, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε ήδη, αλλά και όλες οι συναφείς, τοξικολογικές κ.ά εξετάσεις που θα προσδιορίσουν τις ακριβείς αιτίες που είχαν το μοιραίο αποτέλεσμα.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, σεβόμενη την επιλογή του εκλιπόντος, όρισε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη, να την εκπροσωπήσει στην υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και διόρισε ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στη διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα.

Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων.

Αμέσως μετά τη μεταγωγή των κατηγορουμένων στην Ανακρίτρια που θα χειριστεί την κύρια έρευνα για την υπόθεση, από την οποία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους οι δύο σύζυγοι, ο δικηγόρος της οικογένειας, αφού λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, πρόκειται να αιτηθεί τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων.