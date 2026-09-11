Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε το πρωί τη σορό του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η νεκροψία – νεκροτομή έγινε από τους δύο έμπειρους ιατροδικαστές, Νίκο Καλογρηά και Κώστα Κούβαρη.

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκεται πλέον και το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, βρισκόταν σε εξέλιξη. Το μηχάνημα φέρεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.

Παράλληλα, η Ασφάλεια πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες.

Έχει ήδη γίνει αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται επίσης οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και η κατοικία του τραγουδιστή.

Οι αναφορές του ΕΚΑΒ

Σε όσα φέρεται να διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατά την άφιξή τους στο ιατρείο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες αναφορές.

Όπως υποστήριξε, προκύπτουν αντιφάσεις στις μέχρι τώρα περιγραφές των δύο γιατρών. Σύμφωνα με την πλευρά των διασωστών, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ανακοπή και άπνοος, με τους διασώστες να επιχειρούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκος έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υπήρχε απινιδωτής στον χώρο, από τη στιγμή που πρόκειται για εγκατάσταση όπου πραγματοποιούνταν μια τόσο παρεμβατική ιατρική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες αρχικά δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ασθενούς, η οποία έγινε γνωστή στη συνέχεια, στο νοσοκομείο. Αξιοσημείωτο χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στον χώρο δεν συνόδευσαν τον ασθενή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς για την κατάστασή του και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν στοιχεία που μένει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.