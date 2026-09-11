Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που συνέβη σε βάρος ανήλικης, κοριτσιού μόλις 9 ετών, ερευνά η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε μία σύλληψη.

Η υπόθεση – σοκ αποκαλύφτηκε χθες το απόγευμα όταν η μικρούλα εξομολογήθηκε στους γονείς της εφιάλτη, όπως αναφέρει ο taxydromos.

Αμεσα μεταφέρθηκε από τον πατέρα της σε περιφερειακό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπου σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε η Εισαγγελία Βόλου και η αστυνομία.

Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας σεξουαλικής κακοποίησης είναι υπό έρευνα από την αστυνομία, η οποία προσπαθεί να διαφωτίσει κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Η ανήλικη παρέμεινε χθες στο Αχιλλοπούλειο παρακολουθούμενη από ψυχολόγο σε μία προσπάθεια να στηριχθεί ψυχολογικά.