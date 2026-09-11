Στο επίκεντρο της συζήτησης για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση βρίσκονται οι κίνδυνοι της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας, αλλά και το κατά πόσο είναι κατάλληλο να πραγματοποιείται σε ιδιωτικά ιατρεία.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο ψυχίατρος, Δημήτρης Παπαδημητριάδης, και ο πλαστικός χειρουργός, Αχιλλέας Χαντές, αναφέρθηκαν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και στους κινδύνους που, όπως επεσήμαναν, μπορεί να εγκυμονεί.

Οι ειδικοί ανέφεραν πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είναι μία πρακτική εξαιρετικά επικίνδυνη και ακατάλληλη για ιδιωτικά ιατρεία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια βαριά επεμβατική μέθοδο που πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία για συγκεκριμένες παθήσεις.

«Είναι εξοργιστικό για εμένα ως ψυχίατρο να ακούω ότι ένας άνθρωπος έρχεται ψυχικά διεγερμένος σε ένα ιατρείο και άυπνος και αυτό να μην αξιολογείται ιατρικά, διότι η αϋπνία, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, ως γιατροί, ότι προδιαθέτει σε αρρυθμίες καρδιακές. Ξέρουμε ότι η ψυχοκινητική διέγερση μπορεί να έχει και ψυχικές αιτίες και να είναι απόρροια ίσως κάποιας τοξίκωσης. Ίσως για αυτόν τον λόγο να πήγε. Μπορεί να είναι όμως και απόρροια καρδιολογική επίσης. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος καρδιολογικώς να είναι διεγερτικός. Είναι εξοργιστική η διαχείριση που έχει γίνει εδώ», είπε ο ψυχίατρος, Δημήτρης Παπαδημητριάδης.

«H πλασμαφαίρεση δεν είναι ότι έγινε σε λάθος μέρος, ενώ κάπου αλλού θα γινόταν σωστά. Δεν γίνεται με αυτή την ένδειξη κάθαρσης του οργανισμού ή αναζωογόνησης του οργανισμού. Δεν υπάρχει κατηγορηματικά καμία ένδειξη στην πλασμαφαίρεση για την κάθαρση ή αναζωογόνηση του οργανισμού με αυτή τη λογική. Έχει πολύ περιορισμένες ενδείξεις και ως επικίνδυνη διαδικασία εξωσωματική, σημαίνει ότι περνάει όλο το αίμα σας από ένα μηχάνημα, το οποίο μηχάνημα πρέπει να είναι εγγυημένο και της προκοπής».

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στη διάδοση εναλλακτικών θεραπειών, όπως τα ενδοφλέβια κοκτέιλ βιταμινών, οι κβαντικές διαγνώσεις και ορισμένες επικίνδυνες μέθοδοι αδυνατίσματος. Θεραπείες που προβάλλονται ευρέως στο διαδίκτυο, συχνά χωρίς επαρκή έλεγχο, και απευθύνονται ακόμη και σε διάσημους και εύπορους πελάτες που αναζητούν εχεμύθεια.

Από την πλευρά του, ο πλαστικός χειρουργός, Αχιλλέας Χαντές, είπε: «Θεωρώ ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνεται σε ιατρεία. Είναι μια μικρή αιμοκάθαρση κατά κάποιο τρόπο η πλασμαφαίρεση. Δεν είναι απλή υπόθεση για να γίνει σε ένα ιατρείο. Και φυσικά προφανώς συγκεκαλυμμένα δεν διαφημίζονταν. Διαφημίζονταν ίσως άλλες θεραπείες. Γιατί θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο ψυχίατρο, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εποπτικός μηχανισμός που να λειτουργεί αυτόματα με κάποιους αλγορίθμους για να ελέγχουνε τι θεραπείες είναι αυτές που μπορεί να διαφημίζονται παντού από διάφορους ανθρώπους και πολλές φορές από μη γιατρούς. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται θεραπείες από μη γιατρούς που διαφημίζονται και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς που είμαστε γιατροί, ούτε να τους καταγγείλουμε».