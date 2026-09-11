Στο «μικροσκόπιο» των ιατροδικαστών μπαίνουν οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του. Οι ειδικοί επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι αρχικά θα γίνει μακροσκοπική εξέταση της σορού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην πλασμαφαίρεση που φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Κρίσιμο στοιχείο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ποια μέθοδος πλασμαφαίρεσης εφαρμόστηκε, καθώς κάθε τεχνική μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές επιπλοκές.

Η εικόνα αναμένεται να συμπληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Σε περίπτωση που η νεκροψία-νεκροτομή δεν δώσει ξεκάθαρη απάντηση για τα αίτια του θανάτου, θα ακολουθήσουν τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις.

Οι αναφορές του ΕΚΑΒ

Σε όσα φέρεται να διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατά την άφιξή τους στο ιατρείο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες αναφορές.

Όπως υποστήριξε, προκύπτουν αντιφάσεις στις μέχρι τώρα περιγραφές των δύο γιατρών. Σύμφωνα με την πλευρά των διασωστών, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ανακοπή και άπνοος, με τους διασώστες να επιχειρούν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκος έθεσε το ερώτημα γιατί δεν υπήρχε απινιδωτής στον χώρο, από τη στιγμή που πρόκειται για εγκατάσταση όπου πραγματοποιούνταν μια τόσο παρεμβατική ιατρική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες αρχικά δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ασθενούς, η οποία έγινε γνωστή στη συνέχεια, στο νοσοκομείο. Αξιοσημείωτο χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στον χώρο δεν συνόδευσαν τον ασθενή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς για την κατάστασή του και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν στοιχεία που μένει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

«Η πλασμαφαίρεση απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και εξοπλισμό»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος έθεσε το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα σοβαρή ιατρική πράξη. Όπως υποστήριξε, δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε απλά ιατρεία, αλλά σε οργανωμένες μονάδες με την απαραίτητη πιστοποίηση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Γαλεντέρης, επισημαίνοντας ότι κάθε επεμβατική ιατρική διαδικασία απαιτεί την αντίστοιχη εξειδίκευση του γιατρού, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Όπως εξήγησε, ένα ιατρείο όπου πραγματοποιούνται παρεμβατικές πράξεις θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, εξοπλισμό αναζωογόνησης και προσωπικό με την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα έκτακτο περιστατικό.

«Όταν έχεις εξοπλισμό ο οποίος είναι τόσο παρεμβατικός όπως η πλασμαφαίρεση, προφανώς θα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε επιπλοκή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής.

Το ζήτημα των ελέγχων

Με αφορμή την υπόθεση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έθεσε και το ευρύτερο ζήτημα του ελέγχου αντίστοιχων χώρων που λειτουργούν ως ιατρεία ή κλινικές και πραγματοποιούν ιατρικές ή αισθητικές πράξεις.

«Είναι καιρός πια, μετά από αυτό που έγινε, να υπάρξει ένας πολύ σοβαρός έλεγχος γιατί κινδυνεύει η δημόσια υγεία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Αττική και στην περιφέρεια που, κατά την εκτίμησή του, δεν πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας ή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ελέγχους θα μπορούσαν να πραγματοποιούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι υγειονομικές υπηρεσίες και η Περιφέρεια, ανάλογα με την άδεια και τη δραστηριότητα κάθε εγκατάστασης.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε παράλληλα ότι η απλή άδεια λειτουργίας ενός ιατρείου δεν αρκεί, όταν σε αυτό πραγματοποιούνται ιδιαίτερα παρεμβατικές πράξεις. Τόνισε ακόμη την ανάγκη οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες και πρακτικές που διαφημίζονται, αλλά και την υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τους ασθενείς.

Το κρίσιμο ερώτημα

Στο ερώτημα εάν η ύπαρξη απινιδωτή ή μια νωρίτερη κλήση στο ΕΚΑΒ θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική έκβαση, ο Δημήτρης Γαλεντέρης σημείωσε ότι αυτό εξαρτάται από την πραγματική αιτία του θανάτου.

Όπως εξήγησε, εάν η αιτία ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε την αναζωογόνηση, ακόμη και η νωρίτερη άφιξη του ΕΚΑΒ ενδεχομένως να μην μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να επιχειρούν άμεσα την αναζωογόνηση, έχοντας την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση.

Στο επίκεντρο ο προεγχειρητικός έλεγχος

Στην αναφορά ότι ο ασθενής δεν αισθανόταν καλά πριν από τη διαδικασία στάθηκε ο Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ιατρική αξιολόγηση και, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, παραπομπή σε νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης επεσήμανε, από την πλευρά του, ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος δεν αφορά μόνο ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα, αλλά όλους όσοι πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατική διαδικασία.

«Όταν προβαίνεις σε μια επεμβατική διαδικασία, πρέπει να υπάρχει προεγχειρητικός έλεγχος», σημείωσε.

Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και για το εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση με την ιατρική διαδικασία που είχε προηγηθεί.