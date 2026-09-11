Σε καταδίωξη εξελίχθηκε ένας διαπληκτισμός μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και αναβάτη μοτοσικλέτας το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, στην Πέτρου Ράλλη.

Οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν αρχικά στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με τον Κηφισό και στη συνέχεια συνέχισαν την πορεία τους. Λίγο αργότερα, όμως, σημειώθηκε νέο φραστικό επεισόδιο, αυτή τη φορά στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλλό.

Η ένταση κορυφώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την οδό Κέκροπος, όταν η μοτοσικλέτα φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα αυτή να προσκρούσει σε κολώνα και ο αναβάτης να τραυματιστεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε ακόμη ένας μοτοσικλετιστής, ο οποίος χτύπησε τον οδηγό του αυτοκινήτου στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές.