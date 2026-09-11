Ένα θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Αυτήν την ώρα η σορός του βρίσκεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χτες το απόγευμα και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, αφού οι Αρχές συγκέντρωσαν νέα στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς τους.

Όπως προκύπτει, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατώφλι της κλινικής στις 16:00, όπως είχε καταθέσει η γιατρός, αλλά περίπου στις 13:30 και πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει, όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η διαφορά αυτών των ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, με τους ερευνητές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο έως τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, η Ασφάλεια πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες, έχοντας κάνει αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται επίσης οι κατοικίες των δύο γιατρών και η κατοικία του τραγουδιστή.

Εξετάζεται η νομιμότητα των ιατρικών πράξεων

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται παράλληλα εάν η συγκεκριμένη κλινική διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ιατρικών πράξεων.

Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό της κλινικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς καλούνται να αποσαφηνιστούν τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε.

Χθες, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, βρέθηκαν για ενημέρωση οι δύο αδελφές του τραγουδιστή.