Ένα θρίλερ με πολλά αναπάντητα ερωτήματα βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρρευσε ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση.

Η υπόθεση περνά σε κρίσιμη φάση, με τις ανακριτικές αρχές να εξετάζουν λεπτομερώς το χρονικό διάστημα από την άφιξη του σπουδαίου καλλιτέχνη στο ιατρείο μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη πριν και μετά την ανακοπή που υπέστη.

Εξετάζεται η νομιμότητα των ιατρικών πράξεων

Οι Αρχές εξετάζουν και εάν η συγκεκριμένη κλινική διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση τέτοιου είδους ιατρικών πράξεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών, καθώς καλούνται να αποσαφηνιστούν τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε.

«Έδειχνε από την αρχή σε υπερδιέγερση»

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών μπήκε κατάθεση που έδωσε η γιατρός στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου «σε πολύ κακή κατάσταση».

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, «από την πρώτη στιγμή έδειχνε να είναι σε υπερδιέγερση» και η εικόνα του δεν ήταν καλή.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο λόγος της επίσκεψης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο ήταν ενόψει της συναυλίας του στις 20 Σεπτεμβρίου και της ζήτησε βοήθεια. Μάλιστα, όπως είχε καταθέσει και ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, τον παρακολουθούσε τακτικά εδώ και αρκετό καιρό.

Η γιατρός φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι «του έκαναν έναν ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με μηχανήματα και φάνηκε ο οργανισμός του ιδιαίτερα επιβαρυμένος», γι’ αυτό και του πρότεινε τη διαδικασία για τον καθαρισμό του αίματος από τις τοξίνες (πλασμαφαίρεση). Σύμφωνα πάντα με όσα φαίνεται πως κατέθεσε: «Ο ίδιος αποδέχτηκε να γίνει η ιατρική πράξη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να καθαρίσει άμεσα ο οργανισμός του».

Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι και η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία.

Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να αξιολογήσει τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.