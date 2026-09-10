Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει νέα δεδομένα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη 08/09 όταν βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι ερευνητές επανεξετάζουν στοιχεία από παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε κύκλωμα παράνομης διακίνησης αναβολικών ουσιών.

Τι είχε βρεθεί σε φαρμακείο που ερευνούσαν οι Αρχές

Κατά τη διάρκεια εκείνης της έρευνας, οι Αρχές είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο σε φαρμακείο το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή και διακίνηση αναβολικών.

Μεταξύ των ευρημάτων φέρονται να υπήρχαν συνταγές που έφεραν το όνομα της γιατρού Ιωάννας Γάκα, συζύγου του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ο τελευταίος διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή που αποδείχθηκε μοιραία.

Επανεξετάζεται το παλαιότερο εύρημα

Υπό το φως των εξελίξεων γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν εκ νέου το συγκεκριμένο στοιχείο και αξιολογούν εάν μπορεί να έχει οποιαδήποτε σημασία για την τρέχουσα έρευνα.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει σύνδεση μεταξύ της παλαιότερης υπόθεσης των αναβολικών και του θανάτου του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το σπίτι του τραγουδιστή

Μέχρι την κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα έφτασαν το βράδυ της Πέμπτης (10/9) οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τις συνθήκες του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή. Η έρευνα στο σπίτι πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών που συνδέονται με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν κατόπιν προφορικής εισαγγελικής εντολής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Εντός της Παρασκευής αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν στοιχεία προκειμένου να σχηματίσουν σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Κλειδαράς στην κατοικία του στη Βούλα

Λίγο μετά τις 18:00 της Πέμπτης, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, έχοντας στη διάθεσή τους εισαγγελική εντολή. Για την είσοδό τους στην κατοικία χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά.

Ακολούθησε έλεγχος τόσο στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού όσο και στο γκαράζ, με τους αστυνομικούς να αναζητούν οτιδήποτε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 54χρονου.

Στην κατοικία βρέθηκε και μία από τις αδελφές του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σύντομη συνομιλία με τους αστυνομικούς και στη συνέχεια αποχώρησε.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ ο δικηγόρος της, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναμένεται να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το κενό στις ώρες άφιξης στο ιατρείο

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι ερευνητές στη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Κατά πληροφορίες, μία από τους δύο γιατρούς είχε καταθέσει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στον χώρο περίπου στις 16:30.

Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας, ωστόσο, φέρονται να τοποθετούν την άφιξή του αρκετά νωρίτερα, περίπου στις 13:00.

Η απόκλιση των περίπου τρεισήμισι ωρών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των γεγονότων από τη στιγμή που ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο έως την κατάρρευσή του.

Τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στο ιδιωτικό ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέκτησαν πρόσβαση στο λογισμικό του και ανέκτησαν δεδομένα από τη λειτουργία του.

Από τα στοιχεία φέρεται να προκύπτει ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.

Οι Αρχές αξιολογούν το συγκεκριμένο εύρημα μαζί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, εξετάζοντας μεταξύ άλλων εάν η καρδιακή ανακοπή του τραγουδιστή σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Προς το παρόν, το σενάριο αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και δεν έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα.

Τέσσερις φάκελοι και μία σακούλα με στοιχεία από το ιατρείο

Πριν μεταβούν στην κατοικία του τραγουδιστή, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έρευνες τόσο στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όσο και στο σπίτι των δύο γιατρών στο Ψυχικό.

Από το ιατρείο κατασχέθηκαν τέσσερις μεγάλοι φάκελοι και μία σακούλα με υλικό, τα οποία έχουν μεταφερθεί για περαιτέρω εξέταση.

Μεταξύ όσων φέρονται να συγκεντρώθηκαν βρίσκονται ιατρικά σκευάσματα, ιστορικά ασθενών και εξειδικευμένο υλικό, καθώς και έγγραφα που αφορούν τις άδειες λειτουργίας, τις πιστοποιήσεις των γιατρών και το προσωπικό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και οι καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας.

Η οικογένεια ζητά πλήρη διερεύνηση

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επιδιώκει να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ αναμένεται να υποβληθεί αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Την ίδια στιγμή, η νεκροψία-νεκροτομή του τραγουδιστή έχει αναβληθεί και η οικογένεια έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνδυάζουν τις καταθέσεις, τα ευρήματα από τις έρευνες, τις καταγραφές των καμερών και τα ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή.