Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στην Κέρκυρα, μετά τη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το κορίτσι επισκέφθηκε γιατρό συνοδευόμενο από τη μητέρα του. Κατά την ιατρική εξέταση, ο γιατρός φέρεται να διαπίστωσε ευρήματα που του προκάλεσαν υποψίες για πιθανή κακοποίηση και ενημέρωσε σχετικά τη μητέρα της 8χρονης.

Η γυναίκα στη συνέχεια απευθύνθηκε στην Αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβη η κακοποίηση, αλλά και για το χρονικό διάστημα που αυτή φέρεται να είχε διαρκέσει.

Συνελήφθη ο 51χρονος – Αρνείται τις κατηγορίες

Κατά την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη του 51χρονου.

Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας και αλβανικής υπηκοότητας, οδηγήθηκε σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την παρουσία του στις δικαστικές Αρχές ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 51χρονος αρνείται το κατηγορητήριο. Παράλληλα, οι γονείς του παιδιού έχουν καταθέσει και οι ίδιοι μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποσαφηνίσουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης και να προσδιορίσουν, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνέβαινε η κακοποίηση, καθώς και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγγέλλεται ότι λάμβανε χώρα.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να χειρίζονται την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αφορά ένα ανήλικο παιδί.