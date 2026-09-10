Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από δύο περιστατικά φωτιάς που σημειώθηκαν σε Λαύριο Αττικής και Παλαιομονάστηρο Τρικάλων.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στους εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για την αποτροπή νέων πυρκαγιών.

Συλλήψεις στο Λαύριο για φωτιά κατά τη διάρκεια εργασιών

Στο Λαύριο Αττικής, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 47 ετών, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνου – ασετυλίνης, γεγονός που δημιούργησε συνθήκες ανάφλεξης.

Στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.609,37 ευρώ.

87χρονος συνελήφθη στα Τρίκαλα

Παράλληλα, στο Παλαιομονάστηρο του Δήμου Πύλης Τρικάλων, συνελήφθη ένας 87χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την καύση μικρού σωρού φύλλων μέσα σε οικοπεδικό χώρο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.062,50 ευρώ.

783 πρόστιμα και 346 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 783 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.329.158,02 ευρώ.

Την ίδια περίοδο έχουν πραγματοποιηθεί 346 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές.

Από αυτές, οι 309 περιπτώσεις (89,31%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 37 περιπτώσεις (10,69%) αποδίδονται σε πρόθεση.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου.

Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, η πρόληψη αποτελεί βασικό παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.