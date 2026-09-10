Συνελήφθησαν πριν από λίγο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος τους εξετάζεται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι δύο γιατροί αναμένεται να κρατηθούν σήμερα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είχε χρησιμοποιηθεί

Κομβικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στο ιατρείο.

Κατά την αυτοψία και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε χρησιμοποιηθεί.

Το εύρημα αυτό εξετάζεται ιδιαίτερα από τις Αρχές, καθώς φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε αναφέρει στην κατάθεσή της η γιατρός, η οποία υποστήριξε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει και ότι η κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε κατά την προσπάθεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός στην κατάθεσή της είχε αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 16:30.

Ωστόσο, από την εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας προκύπτει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ιατρείο αρκετές ώρες νωρίτερα, περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Ένα ακόμη εύρημα που εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή οι Αρχές αφορά το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογισμικό του μηχανήματος. Από τα στοιχεία που εμφανίστηκαν στο σύστημα φέρεται να προκύπτει ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.

Πλέον, ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι αν η πλασμαφαίρεση είχε πράγματι ξεκινήσει και σε ποιο ακριβώς στάδιο της διαδικασίας υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Το τσιρότο στο κεφάλι και τι φέρεται να είπε ο τραγουδιστής

Στο μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν και ένα ακόμη στοιχείο που αφορά την κατάσταση στην οποία έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο.

Ο τραγουδιστής είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι του και, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσαν η γιατρός και εργαζόμενη στην κλινική, ο ίδιος είχε αναφέρει: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».

Η αναφορά αυτή αποτελεί μέρος των καταθέσεων που εξετάζονται από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν μεταβεί στην κλινική.

Στο μικροσκόπιο και τα ψηφιακά πειστήρια

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει προχωρήσει στην κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να εξετάσουν το ψηφιακό υλικό, μεταξύ άλλων προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια διαγραφής ή αλλοίωσης στοιχείων μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο της λειτουργίας της κλινικής, τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στον χώρο και το υλικό που υπήρχε στο διαδίκτυο σχετικά με τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Έρευνες στα σπίτια των γιατρών και του Γιώργου Μαζωνάκη

Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους των γιατρών στο Ψυχικό.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πανόραμα Βούλας, στο πλαίσιο της προσπάθειας των Αρχών να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι δύο αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή, Μαρία και Βάσω.

Τέσσερις φάκελοι και μία σακούλα με στοιχεία από την κλινική

Η έρευνα στην κλινική στο Κολωνάκι είχε ξεκινήσει νωρίτερα, με τους αστυνομικούς του ελληνικού «FBI» να αποχωρούν από το κτίριο λίγο πριν τις 16:00, μεταφέροντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία.

Το υλικό κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε με οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. στις αρμόδιες υπηρεσίες και στα εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον συνολικά η λειτουργία της ιδιωτικής κλινικής. Εξετάζεται αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά και αν από τα ευρήματα προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να έχουν ποινικές συνέπειες.

Στο ιατρείο είχαν επίσης κατασχεθεί τα μηχανήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ το υλικό που συγκεντρώνεται αναμένεται να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια των Αρχών να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη.