Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης μετέβησαν λίγο πριν τις 18:20 οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, συνοδευόμενες από τον δικηγόρο τους, κ. Λυκούδη.

Στο ίδιο τμήμα βρίσκεται ήδη το ζεύγος των γιατρών, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή.

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν πραγματοποιήσει έρευνα και στην κατοικία του ζεύγους των γιατρών στο Ψυχικό, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασαν στο ΑΤ Κυψέλης μαζί με τον δικηγόρο τους, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Την ίδια ώρα που στην Ασφάλεια Αθηνών βρίσκονται οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και το ζευγάρι των γιατρών, την ίδια στιγμή αστυνομικοί παρουσία εισαγγελέα άνοιξαν το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη με τη βοήθεια κλειδαρά που χρησιμοποίησε και τροχό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο ιατρείο το μηχάνημα λειτουργούσε



Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή για το Live News, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιδιωτικό ιατρείο μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία.

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι σε ποιο ακριβώς στάδιο της διαδικασίας σημειώθηκε η κατάρρευση του τραγουδιστή.

Δηλαδή, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ή εάν το περιστατικό συνέβη ενώ η θεραπεία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το στοιχείο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα από την έρευνα στο ιατρείο, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.