Στην Ασφάλεια, συνοδεία αστυνομικών, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μεταφορά τους ακολούθησε την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελέα, με τη συμμετοχή στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκονταν στην κλινική, πραγματοποιώντας έρευνα στον χώρο όπου ο 54χρονος τραγουδιστής κατέρρευσε και κατέληξε κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Λίγο πριν τις 16:00, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το κτίριο της οδού Καρνεάδου μεταφέροντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα. Το υλικό τοποθετήθηκε στα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από την κλινική, προκειμένου να μεταφερθεί στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνα και στο σπίτι τους στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην αστυνομική υπηρεσία, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Θα τον ενημερώσουν για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες.

Αύριο η ιατροδικαστική εξέταση

Καθοριστική για την υπόθεση αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία, μετά και το αίτημα της οικογένειάς του για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή και στις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, με τα ευρήματα που κατασχέθηκαν και τα ψηφιακά πειστήρια να αναμένεται να εξεταστούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.