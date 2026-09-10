Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, μετά τη μήνυση που κατέθεσαν έξι μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη μαζική θανάτωση ζώων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Οι οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Καλλιστώ και WWF Ελλάς κατέθεσαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Η μήνυση αφορά το αδίκημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 11 Μαρτίου 2026 εντός των ορίων του προστατευόμενου Εθνικού Πάρκου.

Θανατηφόρο πλήγμα στον πληθυσμό του μαυρόγυπα

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, με ιδιαίτερα βαριές συνέπειες για τον πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά.

Ο συγκεκριμένος πληθυσμός είχε ήδη πληγεί σημαντικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ετών και βρίσκεται σε μια δύσκολη προσπάθεια ανάκαμψης.

Η νέα απώλεια χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην αναπαραγωγική περίοδο του μαυρόγυπα, σε μια χρονική στιγμή όπου το είδος προσπαθεί να ενισχύσει ξανά τον αριθμό του.

Νεκροί 9 μαυρόγυπες και συνολικά 25 ζώα

Ο απολογισμός της δηλητηρίασης είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, έχασαν τη ζωή τους:

9 μαυρόγυπες ,

, 4 γερακίνες ,

, 4 κόρακες ,

, 1 λύκος ,

, 5 αλεπούδες ,

, 2 κουνάβια.

Παράλληλα, τρεις μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί, αλλά με εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης και χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάστασή τους.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις προσπάθειες προστασίας του είδους

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η δηλητηρίαση σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα ζευγαριών μαυρόγυπα σε τεχνητές φωλιές που έχουν τοποθετηθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού του είδους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στο οικοσύστημα της περιοχής.

Ζητείται η εξιχνίαση της υπόθεσης

Οι έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις, που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα, υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την άγρια πανίδα, καθώς μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές απώλειες σε ολόκληρα οικοσυστήματα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μαζική θανάτωση και να αποδώσουν ευθύνες, εφόσον εντοπιστούν οι δράστες.