Νέα ερωτήματα για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι όπου φέρεται να βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τον θάνατό του προκαλούν οι δηλώσεις της προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Ματίνας Παγώνη, αλλά και του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, το συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, ενώ προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το αν υπήρχαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις για τη χρήση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, αλλά και για τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

ΠΙΣ: «Η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομεία, όχι σε ιατρείο»

Η πρόεδρος του ΠΙΣ, Ματίνα Παγώνη, υποστήριξε ότι η περίπτωση του τραγουδιστή εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Όπως ανέφερε, ο ασθενής φέρεται να είχε περιγράψει ότι δεν αισθανόταν καλά για δύο ημέρες, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, δεν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση σε τέτοιο χώρο.

Η ίδια τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες παθήσεις και απαιτεί νοσοκομειακές υποδομές, ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό.

«Η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομεία. Δεν γίνεται σε ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στην Αθήνα υπάρχουν συγκεκριμένα νοσοκομεία που διαθέτουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης της συγκεκριμένης θεραπείας.

Ερωτήματα για την ειδικότητα της γιατρού

Η κ. Παγώνη αναφέρθηκε επίσης στις πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα της γιατρού που φέρεται να είχε αναλάβει την περίπτωση.

Όπως είπε, στον Ιατρικό Σύλλογο δεν εμφανίζονται καταχωρημένες οι απαιτούμενες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις που θα επέτρεπαν τη διενέργεια τέτοιων πράξεων.

«Μία συνάδελφος η οποία τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ότι έχει κάνει ολιστική ιατρική, την άλλη δείχνει κάποιες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες.

Δεν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Η πρόεδρος του ΠΙΣ ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από την επιτροπή που πραγματοποίησε τον έλεγχο, στο ιατρείο δεν υπήρχε απινιδωτής.

Όπως διευκρίνισε, η πληροφορία αυτή θα πρέπει να διασταυρωθεί επισήμως.

Θεμιστοκλέους: «Ακόμη και αν δήλωνε το μηχάνημα, δεν θα έπαιρνε άδεια»

Στο ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, εξηγώντας το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων.

Όπως σημείωσε, κάθε ιατρείο λειτουργεί με βάση συγκεκριμένη άδεια και ο εξοπλισμός του πρέπει να είναι δηλωμένος και εγκεκριμένος από τις αρμόδιες αρχές.

«Ο γιατρός δεν μπορεί να βάλει ό,τι θέλει στο ιατρείο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί όποιο μηχάνημα θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ακόμη και η προσθήκη ενός νέου μηχανήματος απαιτεί νέα διαδικασία έγκρισης.

«Η πλασμαφαίρεση απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό»

Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι ακόμη και αν είχε δηλωθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δεν θα μπορούσε να λάβει άδεια για χρήση σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για εξειδικευμένη κλινική πρακτική που πραγματοποιείται σε μεγάλα νοσοκομεία ή σε ειδικές μονάδες, όπως ορισμένες μονάδες τεχνητού νεφρού.

«Θέλει προσωπικό εκπαιδευμένο στη χρήση, στη λειτουργία και στη δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιπλοκή», ανέφερε.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τη λειτουργία του ιατρείου και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι ιατρικές πράξεις.



