Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε διαπράξει δεκάδες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής αλλά και της Περιφέρειας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στη Φυλή. Η συνολική λεία της σπείρας, σύμφωνα με την Αστυνομία, ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 18 και 16 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου σε οικισμό Ρομά στη Φυλή, με τη συμμετοχή αστυνομικών που πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες των εμπλεκομένων.

Το κόλπο που χρησιμοποιούσαν για να μπαίνουν στα σπίτια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2025, έχοντας ως βασικό στόχο την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών και την αποκόμιση σημαντικού παράνομου οικονομικού οφέλους.

Τα μέλη της φέρεται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη ιεραρχική δομή, ενώ είχαν χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακές ομάδες, με διαφορετικούς ρόλους κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των χτυπημάτων.

Το βασικό τέχνασμα που χρησιμοποιούσαν ήταν ιδιαίτερα μεθοδευμένο. Οι δράστες φέρεται να προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματά τους χρησιμοποιώντας μισθωμένο αυτοκίνητο και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Με πρόσχημα ότι στο σπίτι υπήρχε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και «ραδιενέργεια», επιχειρούσαν να πείσουν τους ενοίκους ότι έπρεπε να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες. Μόλις κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους και αποκτούσαν πρόσβαση στον χώρο, φέρεται να αφαιρούσαν μετρητά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των μελών

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής δράσης, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκομένους συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς.

Παράλληλα, φέρεται να λάμβαναν συστηματικά μέτρα προκειμένου να δυσκολεύουν τις έρευνες των Αρχών.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες άλλαζαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να περιορίζουν τα ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Η απάτη στον Ωρωπό με θύματα ανήλικους

Ανάμεσα στις υποθέσεις που αποδίδονται στην οργάνωση ξεχωρίζει περιστατικό που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στον Ωρωπό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της ομάδας παρουσιάστηκαν και σε αυτή την περίπτωση ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και κατάφεραν να εξαπατήσουν ανήλικα άτομα.

Από το σπίτι φέρεται να αφαίρεσαν τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Μάσκες μεταμφίεσης κρυμμένες σε ψευδοροφή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα των αστυνομικών κατά τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων.

Οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν κοσμήματα και ρολόγια, καθώς και δύο πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε ψευδοροφή.

Κατασχέθηκαν επίσης ρούχα που εκτιμάται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση των αδικημάτων, καθώς και μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας.

Τουλάχιστον 34 κλοπές και απάτες

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών σε Αττική και Περιφέρεια.

Η συνολική λεία που αποδίδεται στην εγκληματική οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έχουν ταυτοποιηθεί.