Με αφορμή τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση, επισημαίνοντας τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για τους ασθενείς από μη εγκεκριμένες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η Εταιρεία εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε πιθανή σχέση τους με θεραπευτική πράξη αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας διερεύνησης. Με αφορμή την επικαιρότητα, η ΕΕΓΘΑΙ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα: την εφαρμογή και προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων που ορίζονται ως με όρους όπως «βλαστοκύτταρα», «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές» θεραπείες, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές εάν είναι εγκεκριμένες για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ποια είναι η επιστημονική τους τεκμηρίωση και ποια δεδομένα υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Η ΕΕΓΘΑΙ τονίζει ότι έχει επανειλημμένα και θεσμικά αναδείξει το ζήτημα, όχι μόνο με δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και με έγγραφες αναφορές και καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Ήδη από το 2019 είχε αποσταλεί σχετική κοινή επιστολή της ΕΕΓΘΑΙ και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 η Εταιρεία επανήλθε εγγράφως προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας την προσφορά και διαφήμιση μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας.

Στην ίδια παρέμβαση ζητήθηκε η διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της προσπάθειας, στις 27 Απριλίου 2026, η ΕΕΓΘΑΙ διοργάνωσε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ανοικτή ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς», με στόχο την υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την προστασία των ασθενών από παραπλανητικές πρακτικές.

Η ΕΕΓΘΑΙ τονίζει ότι «η Αναγεννητική Ιατρική και οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό και ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, με πραγματικές και εγκεκριμένες θεραπευτικές εφαρμογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση που χρησιμοποιεί τον όρο “βλαστοκύτταρα” ή “αναγεννητική θεραπεία” είναι αυτομάτως επιστημονικά αποδεδειγμένη, εγκεκριμένη ή ασφαλής. Η διάκριση μεταξύ μιας εγκεκριμένης θεραπείας ή και μιας αδειοδοτημένης ερευνητικής από ή μη αδειοδοτημένες και μη τεκμηριωμένες παρεμβάσεις είναι απολύτως κρίσιμη».

Τονίζει ότι οι πολίτες και οι ασθενείς οφείλουν να γνωρίζουν τι θεραπεία λαμβάνουν, για ποια ένδειξη και από ποια αρμόδια αρχή έχει εγκριθεί και με ποια δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

«Η προστασία της υγείας απαιτεί διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελεσματική εποπτεία και υπεύθυνη ενημέρωση. Η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης», καταλήγει η ΕΕΓΘΑΙ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.