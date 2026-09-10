Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης στην Κάρπαθο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, οδηγώντας στη σύλληψη δύο Ελλήνων, ηλικίας 17 και 18 ετών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, ενώ διερευνάται ο ρόλος των δύο συλληφθέντων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί συνελήφθησαν στις 9 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που διερευνήθηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές. Το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε κατοικία και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι πρόκειται να επιβληθεί πρόστιμο και να συλληφθούν οι γονείς ανηλίκου, κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δύο φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν και πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αστυνομία απευθύνει εκ νέου προειδοποίηση προς τους πολίτες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται περιστατικά εξαπάτησης από επιτήδειους οι οποίοι παρουσιάζονται τηλεφωνικά ή ακόμη και δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί ή υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φορέων.

Οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν φόβο και πίεση στα θύματά τους, ζητώντας χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ενώ αρκετές φορές στοχεύουν ηλικιωμένους ή άλλα ευάλωτα πρόσωπα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.