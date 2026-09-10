Νέα αναβολή δόθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο στην υπόθεση της 68χρονης και του γιου της, που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο, μετά την παραδοχή της ηλικιωμένης ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή τους στον Μαραθώνα για να εισπράττει τη σύνταξη.

Η δίκη αναβλήθηκε, για δεύτερη φορά, για τις 18 Μαΐου προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία θεωρείται μάρτυρας-κλειδί, καθώς είναι εκείνη που έκανε την καταγγελία.

Την ίδια ώρα, η 68χρονη, σύμφωνα με τον συνήγορό της, με εντολή εισαγγελέα χθες οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο για ακούσια νοσηλεία το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος γιος της 68χρονης αρνείται πως γνώριζε τι είχε συμβεί με τη γιαγιά του.