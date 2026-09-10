Συνελήφθη στο Αιτωλικό ένας 14χρονος, ο οποίος παρέσυρε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε μία μητέρα μαζί με τα ανήλικα παιδιά της. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά το τροχαίο ο ανήλικος εγκατέλειψε το σημείο, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε περιοχή του Μεσολογγίου, ο 14χρονος οδηγώντας μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του πατέρα του, με συνεπιβάτη έναν 15χρονο, παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή καθώς και τις ανήλικες κόρες της που μετέφερε σε παιδικό καρότσι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις.

Στη συνέχεια, η γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου νοσηλεύεται, ενώ τα ανήλικα παιδιά της διακομίστηκαν στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας και ο συνεπιβάτης, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, για τη διενέργεια εξετάσεων και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του 14χρονου κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.