Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Αιτία ήταν επεισόδιο που προκάλεσαν δύο επιβάτες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της πτήσης οι δύο επιβάτες, υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου, 39 και 42 ετών, προκαλούσαν φασαρία και επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Παράλληλα, δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία και η τάξη στην καμπίνα.

Μάλιστα, ο 39χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε μέλη του προσωπικού του αεροσκάφους, ενώ ο 42χρονος είχε προηγουμένως εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να έχει καπνίσει μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη των δύο αλλοδαπών κι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του για τον προορισμό του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.