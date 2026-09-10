Κλιμάκιο δέκα αστυνομικών βρίσκεται αυτή την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η πρώτη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ έφτασε πριν τις 9:00, ενώ στις 10:30 στον χώρο μετέβη ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού «FBI».

Ανάμεσά τους βρίσκονταν στελέχη που θα ελέγξουν ψηφιακές συσκευές και πειστήρια για τυχόν στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι στο ιδιωτικό ιατρείο βρίσκεται και αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και το ζεύγος των ιατρών.

Οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύωρες καταθέσεις στην Αστυνομία και αποχώρησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι.

Σήμερα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών περιμένει από τον ιατροδικαστή τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης από τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καταθέσεις αναμένεται να ληφθούν και από άλλα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπίς.

Τι ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών μπαίνει η κατάθεση που έδωσε η γιατρός στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου «σε πολύ κακή κατάσταση».

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, «από την πρώτη στιγμή έδειχνε να είναι σε υπερδιέγερση» και η εικόνα του δεν ήταν καλή. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο λόγος της επίσκεψης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο ήταν ενόψει της συναυλίας του στις 20 Σεπτεμβρίου και της ζήτησε βοήθεια. Μάλιστα, όπως είχε καταθέσει και ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, τον παρακολουθούσε τακτικά εδώ και αρκετό καιρό.

Η γιατρός φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι «του έκαναν έναν ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με μηχανήματα και φάνηκε ο οργανισμός του ιδιαίτερα επιβαρυμένος», γι’ αυτό και του πρότεινε τη διαδικασία για τον καθαρισμό του αίματος από τις τοξίνες (πλασμαφαίρεση).

Σύμφωνα πάντα με όσα φαίνεται πως κατέθεσε: «Ο ίδιος αποδέχτηκε να γίνει η ιατρική πράξη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να καθαρίσει άμεσα ο οργανισμός του».