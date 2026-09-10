Αστυνομική δύναμη παραμένει έξω από την κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, όπου πολίτες έχουν αφήσει λίγα λουλούδια με μηνύματα αποχαιρετισμού. Στο πλαίσιο της έρευνας, το σπίτι στη Βούλα είναι ένας από τους χώρους που, βάσει πρωτοκόλλου, αναμένεται να ελέγξει η ΕΛ.ΑΣ., όταν λάβει άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο ο 54χρονος καλλιτέχνης φέρεται να έκανε πλασμαφαίρεση.

Το πρωί της Πέμπτης, κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία εισαγγελικού λειτουργού, μετέβησαν στην ιδιωτική κλινική για να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, εάν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και εάν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες.

«Στο ιατρείο δεν υπήρχε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης»

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από το ιατρείο, αναφέρθηκε ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ χαρακτήρισε αρχικά ιδιαίτερα λυπηρό τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και για την οποία θα πρέπει να υπάρξει πλήρης εικόνα τόσο από τους ελέγχους όσο και από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης, το βασικό ζήτημα που εξετάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου και τον εξοπλισμό που ήταν καταχωρημένος στον φάκελό του.

«Είχε άδεια για ιατρείο παθολογικό, που στεγαζόταν ένας παθολόγος και μία άνευ ειδικότητας συνάδελφος», ανέφερε, εξηγώντας ότι η αδειοδότηση αφορούσε παθολογικό ιατρείο και όχι μια μονάδα στην οποία θα μπορούσε να πραγματοποιείται οποιαδήποτε εξειδικευμένη ιατρική πράξη.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά την πλασμαφαίρεση και το εάν υπήρχε στον χώρο το κατάλληλο μηχάνημα. Ο κ. Πατούλης ήταν σαφής ότι στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος τέτοιος εξοπλισμός.

«Εμείς στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα αφαίρεσης», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, κατά τους προηγούμενους ελέγχους του ΙΣΑ δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. «Είχαμε κάνει δύο επί τόπου παρεμβάσεις λεκτικές μέσα από την Επιτροπή, στην οποία ποτέ δεν βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος έχει δει τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία των ελέγχων, επαναλαμβάνοντας ότι «τέτοιο μηχάνημα δεν υπήρξε» κατά τον έλεγχο.