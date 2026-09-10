Την εικόνα ενός ανθρώπου που, μέχρι και λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, δεν παρουσίαζε κάποιο εμφανές πρόβλημα υγείας περιέγραψε ο δικηγόρος και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Ο κ. Λυκούδης μίλησε το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, περίπου μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους δεν είχε αντιληφθεί κάποια ένδειξη που να παραπέμπει σε πρόβλημα υγείας.

«Εγώ με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», ανέφερε ο κ. Λυκούδης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή ήταν ο προσωπικός του γιατρός και κουμπάρος, κ. Ζαφειρίου, με τον οποίο είχε αναπτύξει σχέση πολλών ετών.

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο καρδιολογικό ζήτημα, ο δικηγόρος και φίλος του τραγουδιστή απάντησε πως, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ο ίδιος γνώριζε, δεν υπήρχε σχετικό πρόβλημα.

«Θα έρθω σήμερα σε επαφή με την οικογένεια»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε, επίσης, στις επόμενες κινήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς πλέον εκείνη είναι που έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για τις νομικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Όπως εξήγησε, στις συγκεκριμένες ενέργειες περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ορισμού τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η οικογένεια θα είναι εκείνη που θα αποφασίσει για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου και για τις περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθούν και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης […] Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ευθύνες δίχως να διερευνηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.