Μπορεί με προφορική εντολή του εισαγγελέα το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι να αφέθηκε ελεύθερο, όμως η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι σε πλήρη εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ.

Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών μπαίνει η κατάθεση που έδωσε η γιατρός στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, σύμφωνα με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου «σε πολύ κακή κατάσταση». Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, «από την πρώτη στιγμή έδειχνε να είναι σε υπερδιέγερση» και η εικόνα του δεν ήταν καλή. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο λόγος της επίσκεψης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο ήταν ενόψει της συναυλίας του στις 20 Σεπτεμβρίου και της ζήτησε βοήθεια. Μάλιστα, όπως είχε καταθέσει και ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, τον παρακολουθούσε τακτικά εδώ και αρκετό καιρό.

Η γιατρός φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι «του έκαναν έναν ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με μηχανήματα και φάνηκε ο οργανισμός του ιδιαίτερα επιβαρυμένος», γι’ αυτό και του πρότεινε τη διαδικασία για τον καθαρισμό του αίματος από τις τοξίνες (πλασμαφαίρεση). Σύμφωνα πάντα με όσα φαίνεται πως κατέθεσε: «ο ίδιος αποδέχτηκε να γίνει η ιατρική πράξη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να καθαρίσει άμεσα ο οργανισμός του».

Όταν ξεκίνησε η διαδικασία και τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη επιβαρύνθηκε και γι’ αυτό ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα ο δημοφιλής τραγουδιστής να καταλήξει.

Σήμερα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών περιμένει από τον ιατροδικαστή τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής εξέτασης από τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί σήμερα, Πέμπτη 10/9, οι δύο γιατροί έφτασαν συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση ή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE) είναι μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το πλάσμα από το αίμα του ασθενούς και αντικαθίσταται με ειδικά υγρά υποκατάστασης. Στόχος δεν είναι ένας γενικός «καθαρισμός» του οργανισμού, αλλά η απομάκρυνση συγκεκριμένων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα και μπορεί να συμβάλλουν στην εκδήλωση ή επιδείνωση μιας νόσου, όπως παθολογικά αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα ή άλλες πρωτεΐνες.

Το αίμα αποτελείται από ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, τα οποία κυκλοφορούν μέσα στο πλάσμα, το υγρό τμήμα του αίματος. Το πλάσμα περιέχει νερό, πρωτεΐνες, ηλεκτρολύτες, ορμόνες, παράγοντες πήξης και αντισώματα. Σε ορισμένες ασθένειες, όμως, το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα που στρέφονται εναντίον του ίδιου του οργανισμού και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε νεύρα, νεφρούς, αγγεία, μυς ή άλλους ιστούς.

Κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας, όπου διαχωρίζεται το πλάσμα από τα κυτταρικά στοιχεία. Τα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό, ενώ το πλάσμα που έχει αφαιρεθεί αντικαθίσταται συνήθως με λευκωματίνη ή, όταν υπάρχει συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, με πλάσμα από δότη. Η επιλογή του υγρού αντικατάστασης εξαρτάται από τη νόσο και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Η διάρκεια της συνεδρίας εξαρτάται από το σωματικό βάρος, τον όγκο πλάσματος που πρέπει να ανταλλαχθεί και τη συνολική κατάσταση του ασθενούς. Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται επαναλαμβανόμενες συνεδρίες, επειδή η πλασμαφαίρεση απομακρύνει ουσίες που ήδη κυκλοφορούν στο αίμα, αλλά δεν εμποδίζει από μόνη της τον οργανισμό να παράγει νέα παθολογικά αντισώματα.

Πιθανοί κίνδυνοι και παρενέργειες

Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής όταν πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αλλά, όπως κάθε εξωσωματική θεραπεία, μπορεί να συνοδεύεται από επιπλοκές.

Μεταξύ των συχνότερων είναι η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η ζάλη, η αδυναμία και οι μεταβολές στα επίπεδα ασβεστίου εξαιτίας της χρήσης αντιπηκτικών ουσιών, όπως το κιτρικό. Μπορούν επίσης να παρουσιαστούν προβλήματα που σχετίζονται με τη φλεβική πρόσβαση, όπως αιμάτωμα, αιμορραγία ή λοίμωξη, ιδιαίτερα όταν απαιτείται κεντρικός φλεβικός καθετήρας.

Στην κλασική ανταλλαγή πλάσματος, μαζί με τις ανεπιθύμητες ουσίες μπορεί να απομακρυνθούν και χρήσιμες πρωτεΐνες, όπως ανοσοσφαιρίνες και παράγοντες πήξης. Όταν χρησιμοποιείται πλάσμα από δότη ως υγρό αντικατάστασης, υπάρχει επίσης πιθανότητα αλλεργικής ή άλλης αντίδρασης.