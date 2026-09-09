Ανοίγει τους φακέλους των εξαφανίσεων η Ελληνική Αστυνομία για να λύσει το θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στην Κυψέλη, ενώ ταυτοχρόνως εξετάζει σοβαρά δύο σενάρια, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη εικόνα δείχνει να έχουν περάσει έως και έξι μήνες από τον θάνατο του ανθρώπου, οπότε ό,τι έγινε, δεν έγινε πριν από πάρα πολύ καιρό, ανέφερε το Live News.

Η Αθηνά Εσκίογλου, MSc – Forensic Anthropologist, μιλώντας στην εκπομπή του Mega για τον χρόνο που απαιτείται για την αποσύνθεση των μαλακών ιστών, είπε: «Οι θερμοκρασίες σε ένα εκτεθειμένο περιβάλλον μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέχρι μέσα και σε 3 μήνες».

Η ειδικός εξήγησε και τις αλλοιώσεις που μπορεί να παρουσιάσουν τα οστά όταν έχουν εκτεθεί στον ήλιο: «Όταν μιλάμε για οστά που έχουν εκτεθεί στον ήλιο, παρατηρούμε ένα φαινόμενο που ονομάζεται bleaching, τα οστά είναι λίγο πιο λευκά».

Την ίδια ώρα, το σημείο όπου εντοπίστηκαν τα οστά έχει αποκλειστεί και οι Αρχές αναζητούν το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον άνθρωπο που τα μετέφερε. Ένα αποτύπωμα παπουτσιού, ίχνη ελαστικών, ένα τσιγάρο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News πως οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν στη σακούλα υπάρχουν ίχνη DNA ή αποτυπώματα, ενώ DNA θα ληφθεί και από τα ίδια τα οστά. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν αντιστοιχούν σε κάποιο δηλωμένο αγνοούμενο ή εάν μπορούν να προκύψουν στοιχεία μέσω συγγενικού DNA.

Παράλληλα, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν εάν τα οστά είναι από μία σορό ή από περισσότερες.

Συγκεκριμένα, εξετάζουν το ενδεχόμενο τα οστά να προέρχονται από παλαιότερες ιατρικές μελέτες, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις οστών που είχαν χρησιμοποιηθεί από φοιτητές Ιατρικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς και στη συνέχεια απορρίφθηκαν.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αν και η διερεύνησή της από σκόρπια οστά είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ανθρωπολόγοι θα αναζητήσουν τυχόν κακώσεις ή άλλα ευρήματα που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου.

Οι πρώτες απαντήσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, κυρίως από τις εξετάσεις DNA και την έρευνα για αποτυπώματα στη σακούλα.