Έναν απρόσμενο στόχο φαίνεται πως είχε βάλει στο «μάτι» ένας 40χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, την ώρα που φέρεται να προσπαθούσε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου με προϊόντα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο ίδιος άνδρας είχε διαπράξει ακόμη μία διάρρηξη στο ίδιο σημείο τον περασμένο Ιούνιο.

Τότε, σύμφωνα με τις αρχές, είχε παραβιάσει το ψυγείο παγωτών του περιπτέρου και είχε αφαιρέσει προϊόντα συνολικής αξίας 600 ευρώ.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.