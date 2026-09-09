Ένταση επικράτησε μεταξύ του Αντώνη Ψαρόπουλου και του Παναγιώτη Βούλγαρη, πατέρα ενός εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής, Σπύρου Βούλγαρη, στη σημερινή συνεδρίαση, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η ένταση δημιουργήθηκε όταν ο κ. Βούλγαρης κατέθετε σχετικά με τη συνάντηση που είχαν οι γονείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Μάρτιο του 2024 και την προτροπή του κ. Ψαρόπουλου προς τους συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής να περάσουν έξω πριν την έναρξη της σύσκεψης γιατί έχουν «αντικρουόμενα συμφέροντα».

«Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Λες ψέματα. Το έκανα για να σας προστατεύσω. Αρκετά, θα απαντήσω λέξη προς λέξη. Θα φέρω μάρτυρες συγγενείς», φώναξε ο κ. Ψαρόπουλος με τον κ. Βούλγαρη να απαντά: «Ντροπή σου».

Σε εκείνο το σημείο οι τόνοι ανέβηκαν με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Νωρίτερα κατέθεσαν οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφος του μηχανοδηγού της εμπορικής Γεωργίου Μασσαλή.