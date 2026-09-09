Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου ενός έτους, ο εισαγγελικός λειτουργός, στη μαραθώνια αγόρευσή του, η οποία διήρκησε δύο συνεδριάσεις, εμφανίστηκε πεπεισμένος για την ενοχή των δύο κατηγορούμενων αδελφών επαγγελματιών ψαράδων στην περιοχή.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, κατά την αγόρευσή του, αξιολόγησε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κατέγραψε 15 κακώσεις στο σώμα του εκλιπόντος, συμβατές με προπέλα σκάφους, ενώ αναφέρθηκε και στα γεγονότα, όπως αυτά προέκυψαν από μαρτυρίες. Για τον εισαγγελέα, η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα που έκανε λόγο για επεισόδιο περιγράφοντας την κίνηση των δύο σκαφών είναι αξιόπιστη. Μάλιστα, σχολίασε πως ο μάρτυρας ήταν επαγγελματίας ψαράς, «ξέρει από ναυτοσύνη και αναλύει επακριβώς πώς κινήθηκε το αλιευτικό και το τι συνέβη. Δεν είναι εφευρήματα, τα περιγράφει ανατριχιαστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα και παρέθεσε αναλυτικά δεδομένα από καταγραφές καμερών και καταθέσεις ως προς τις κινήσεις εισόδου και εξόδου αλιευτικών σκαφών από το αλιευτικό καταφύγιο και τους χρόνους που σημειώθηκαν. Όπως εκτίμησε ο ίδιος από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, «δεν βγαίνουν οι χρόνοι».

Ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στα γεγονότα της συγκεκριμένης ημέρας όταν, σύμφωνα με τον ίδιο, οι κατηγορούμενοι είχαν βγει με το σκάφος τους από το λιμάνι και κινήθηκαν «νότια, αριστερά και βόρεια και βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή του Πεζονησίου και της Αγίας Τριάδας». «Εκεί βλέπουν το σκάφος του Ιωσηφ Βαλυράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πηδάλιο του σκάφους ήταν ο κατηγορούμενος Κ.Ε. και ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος κυματισμός, ενώ το σκάφος Βαλυράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο κατηγορούμενος Α.Ε. με χρήση ξύλινου κονταριού κατέφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του Σήφη Βαλυράκη στο νερό χωρίς τη θέληση του θύματος, όπως προκύπτει από το ότι το σκάφος ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας πως την ίδια ώρα «τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σήφης Βαλυράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Από αυτά τα χτυπήματα προκάλεσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξαιτίας των οποίων και του συνεπακόλουθου πνιγμού ως η μόνη ενεργή αιτία οδήγησαν στο θάνατο».

Οι κατηγορούμενοι, όπως σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός, είναι «αλιείς με πολυετή εμπειρία» και «ξέρουν τι μπορεί να γίνει όταν κάνεις αυτές τις κινήσεις, τις δίνες, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και που μπορεί να οδηγήσουν. Είδαν πως πάνω στο σκάφος ήταν ένα άτομο στην ηλικία που ήταν και παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι». «Ο Βαλυράκης αντιστάθηκε όχι όμως με ανάλογο τρόπο, αντιστάθηκε με το να σηκώσει τα χέρια του εξού και τα τραύματα, έχει άμυνα για να προστατευθεί από τα χτυπήματα» είπε ενώ αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά τους μετά το επεισόδιο. «Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποιήσεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε» τόνισε.

Αρνούνται

Σύμφωνα με την κατηγορία, τη μοιραία ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλιευτικό τους. Οι ψαράδες, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, φέρονται να παρεμπόδισαν την πορεία του σκάφους του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού κατάφεραν να τον ρίξουν στη θάλασσα όπου χτυπήθηκε από προπέλα και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν.

Οι δύο ψαράδες στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που τους αποδίδεται. Όπως είπαν, δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα.

Η δίκη πλέον μπαίνει στην τελική της ευθεία με τη σκυτάλη της διαδικασίας να περνά στους συνηγόρους. Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, δικαστές και ένορκοι θα αποφανθούν επί της ενοχής ή όχι των κατηγορουμένων.