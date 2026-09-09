Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά ένας 28χρονος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα δίκυκλη μοτοσικλέτα, μόλις μία ημέρα μετά την αφαίρεση του διπλώματος και των πινακίδων κυκλοφορίας του.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ ο νεαρός οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.