Μία πολύ περίεργη υπόθεση ερευνούν οι Αρχές, καθώς έρχονται στο φως νέα στοιχεία για την εξαφάνιση-θρίλερ της Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, όπως η Πλατεία Αμερικής, το Γαλάτσι και η Κυψέλη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαβατήριο της αγνοούμενης εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου από έναν υπάλληλο του δήμου. Το διαβατήριο ήταν φθαρμένο και σκισμένο σε κομμάτια, μερικά εκ των οποίων φαίνεται να είχαν καταστραφεί με τη χρήση καταστροφέα εγγράφων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το κινητό της Τινγκ είχε εντοπιστεί στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τη σύνδεση της εξαφάνισης με τα οστά που εντοπίστηκαν χθες (08/09) μέσα σε μια μπλε σακούλα κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κυψέλη, τα οποία εντόπισε τυχαία ένας προπονητής.

«Έχουμε δύο περιστατικά: βρέθηκε κομματιασμένο το διαβατήριο στο Γαλάτσι. 22 κομμάτια το διαβατήριο, το βρήκε ένας περιπατητής. Χθες έπαιζαν κάποια παιδιά μπάλα, έφυγε η μπάλα, πήγε σε ένα σημείο στην Κυψέλη όπου υπάρχει και μία σπηλιά. Πήγε ο προπονητής να πάρει τη μπάλα και εκεί βρήκε μία μεγάλη σακούλα απορριμμάτων που είχε ανθρώπινα οστά και κρανίο. Δεν ξέρω αν συνδέονται αυτά τα περιστατικά, Πάντως, το γεγονός ότι βρέθηκε το διαβατήριο της γυναίκας που χάθηκε από τον Μάιο σε ένα σημείο, ενώ είχε βρεθεί το κινητό της σε άλλο σημείο στην Κυψέλη, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολλές υποθέσεις», επισήμανε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Τη σκότωσαν; Την απήγαγαν; Γιατί βρέθηκαν αυτά τα αντικείμενα; Μήπως κάποιοι ήθελαν να βρεθούν και αυτή η γυναίκα έχει φύγει μόνη της;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε.

«Από την εμπειρία μου 30 χρόνια στην Αστυνομία θα σας πω ότι απομακρύνεται το σενάριο να έχει εμπλακεί το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα δεν κάνει τέτοια λάθη. Κάποιος που δεν ήταν επαγγελματίας δολοφόνος… Μπορεί να έγινε κάτι, να έκανε κακό σε αυτή τη γυναίκα και κατόπιν να πέταξε τα αντικείμενά της. Αλλά και αυτό είναι περίεργο. Το διαβατήριο μπορούσε να το κάψει», είπε ακόμη ο κ. Καλλιακμάνης για την υπόθεση-θρίλερ.

Σημειώνεται πως ο σύζυγός της γυναίκας που αναζητείται, Βασίλης Καραβασίλης, μιλώντας τον περασμένο Ιούλιο στον ΣΚΑΪ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σύζυγός του δεν εξαφανίστηκε από δική της επιλογή, περιγράφοντας παράλληλα όσα γνωρίζει για τις τελευταίες κινήσεις της αλλά και το χρονικό μέχρι τη δήλωση της εξαφάνισής της. «Είμαι πεπεισμένος ότι η γυναίκα μου δεν έφυγε με τη θέλησή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην τελευταία ημέρα που είχε επαφή μαζί της, εξήγησε ότι στις 20 Μαΐου η Γιου Τινγκ είχε προγραμματισμένα επαγγελματικά ραντεβού στην Αθήνα.

«Βγήκε για κάποια ραντεβού στις 16:00 για κάποια διαμερίσματα στην Αθήνα. Το τι συνέβη μέσα στο μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κατευθύνω κάπου τις Αρχές. Το διαβατήριο το είχε μαζί της, συνήθως είχε φωτοτυπία του, αλλά όταν πήγαινε σε δημόσιες υπηρεσίες είχε το διαβατήριο», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμα ότι η σύζυγός του δεν συνήθιζε να κυκλοφορεί με μεγάλα χρηματικά ποσά, λέγοντας πως «δεν υπήρχε περίπτωση να κουβαλούσε πολλά χρήματα, το πολύ πολύ να είχε μέχρι 1.000 ευρώ τα οποία κατέθετε άμεσα σε τράπεζα». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρχε όχληση, λογομαχία ή κάτι αντίστοιχο που γνώριζα. Ό,τι προβλήματα είχε επαγγελματικά ή άλλα τα συζητούσαμε πάντα, δεν υπήρχαν στεγανά ανάμεσά μας».

Εξηγώντας γιατί η εξαφάνιση δηλώθηκε περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία τους, ο κ. Καραβασίλης ανέφερε ότι αρχικά πίστευε πως η σύζυγός του είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους.