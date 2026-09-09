Ειδικός ανθρωπολόγος θα εξετάσει το κρανίο και τα οστά που εντοπίστηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Κυψέλης, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Πρόκειται για ένα μακάβριο εύρημα, που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των διωκτικών αρχών. Το κρανίο και τα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε μία μπλε σακούλα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο για περισσότερες από 10-15 ημέρες. Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν φαίνεται το κρανίο να έχει κάποιο κάταγμα ή κάποια ρωγμή, στοιχεία που θα υποδείκνυαν εγκληματική ενέργεια.

Από εκεί και έπειτα, στην ΕΛ.ΑΣ. έχουν βγάλει από το αρχείο και εξετάζουν εξαφανίσεις ατόμων κυρίως από την περιοχή της Αττικής και σε βάθος αρκετών ετών πίσω. Στην πορεία της έρευνας θα βοηθήσει μόλις ο ειδικός ανθρωπολόγος εξακριβώσει αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Ένα από τα σενάρια των τελευταίων ωρών είναι αυτό που θέλει το κρανίο και τα οστά να ανήκουν στην εξαφανισμένη από τον Μάιο, Γιού Τίνγκ, την Κινέζα που το διαβατήριό της εντοπίστηκε κομμένο σε 22 κομμάτια στην περιοχή του Γαλατσίου. Από την εικόνα, ωστόσο, του κρανίου και των οστών, εάν υποθέσουμε ότι η γυναίκα είναι νεκρή, το σενάριο αυτό δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες καθώς δεν φαίνεται στον σκελετό να υπάρχουν ιστοί από δέρμα (άρα είναι ίσως και αρκετών ετών).

Μάλιστα, κάθε άλλο μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το κρανίο και τα οστά να προέρχονται από κάποιο νεκροταφείο ή κάποιο οστεοφυλάκιο και για άγνωστο λόγο κάποιος να τα παράτησε εκεί.