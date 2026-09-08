Σε ανήλικο οδηγό αποδίδει η ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που είχε καταγραφεί στις 29 Αυγούστου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο υλικό φαινόταν ΙΧ αυτοκίνητο να πραγματοποιεί αντικανονικό προσπέρασμα, να καταστρέφει εύκαμπτους οριοδείκτες και να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για άλλους οδηγούς.

Μετά την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού και την αστυνομική έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν ως οδηγό του οχήματος έναν ανήλικο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του 49χρονου πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στη θάλασσα

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο ασυνήθιστη τροπή όταν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί μέσα στη θάλασσα σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το όχημα ανήκει σε 62χρονο συγγενικό πρόσωπο και είχε παραχωρηθεί σε 59χρονο οικείο του ανήλικου οδηγού.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της υπό ποιες ακριβώς συνθήκες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, στοιχείο που προστίθεται στην έρευνα γύρω από την υπόθεση.

Έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες από αστυνομικούς σε οικίες και ποιμνιοστάσια προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 38 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας και 1.200 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Τρεις συλλήψεις

Για τα ευρήματα συνελήφθησαν ο 62χρονος, ο 59χρονος και ένας 49χρονος. Σε βάρος τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και ζωοκλοπής.

Παράλληλα, στον ανήλικο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις του ΚΟΚ για οδήγηση χωρίς άδεια, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραχώρηση χρήσης οχήματος.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης επανέλαβε ότι η τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα και ότι η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τόσο του ίδιου του οδηγού όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.