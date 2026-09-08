Ένα άστοχο σουτ κατά τη διάρκεια προπόνησης οδήγησε στη μακάβρια ανακάλυψη στην Κυψέλη, καθώς εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά.

Το μακάβριο εύρημα βρήκε ο διευθυντής-προπονητής τοπικής Ακαδημίας ποδοσφαίρου που είχε εκείνη την ώρα προπόνηση και σε δηλώσεις στο Orange Press Agency ξεκαθάρισε πως τα παιδιά δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με τα οστά. Αντιθέτως, φρόντισε να τα απομονώσει, όταν αντιλήφθηκε πως τα λείψανα ανήκαν σε άνθρωπο και ειδοποίησε την αστυνομία.

«Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο. Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο», είπε ο διευθυντής-προπονητής της Ακαδημίας.

Όπως εξήγησε, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα. «Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό», σημειώνει.

Στη συνέχεια, όπως είπε, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».

«Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», πρόσθεσε στη συνέχεια των δηλώσεών του.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση και στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ανθρωπολόγος, ενώ από την εξέταση των ευρημάτων θα διαπιστωθεί η χρονική περίοδος από την οποία προέρχονται τα οστά, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.