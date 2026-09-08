Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε πριν από λίγο στην περιοχή της Κυψέλης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας νεαρός εντόπισε οστά, τα οποία φαίνεται πως ανήκουν σε άνθρωπο, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των Αρχών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το μακάβριο εύρημα είναι στην περιοχή Αλεπότρυπα, κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης.

Τα ανθρώπινα οστά βρέθηκαν μέσα σε σακούλα σε αλσύλλιο κοντά στο γήπεδο και η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ανθρωπολόγος, ενώ από την εξέταση των ευρημάτων θα διαπιστωθεί η χρονική περίοδος από την οποία προέρχονται τα οστά, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.