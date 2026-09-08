Στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών βρέθηκαν τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που φέρεται να δραστηριοποιούνται στη χώρα, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά σε επιχείρηση στη Νέα Μάκρη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, εδώ και μέρες είχε φτάσει πληροφορία στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, σύμφωνα με την οποία δύο Τούρκοι χρησιμοποιούν ως έδρα για την εγκληματική δράση τους διαμέρισμα στη Νέα Μάκρη. Σε συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε χθες, συνελήφθησαν τα δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών, καθώς και για πλαστογραφία.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ, 2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ατομικά έγγραφα, εμφανώς πλαστά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.