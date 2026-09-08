Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου σε παιδικό σταθμό του δήμου Λαμιέων, στην περιοχή της Άνοιξης, όταν τρεις ανήλικοι μπήκαν σε γραφείο της δομής από παράθυρο και άρπαξαν την τσάντα της διευθύντριας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η κλοπή μάλιστα έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων που ήταν εκείνη την ώρα στον χώρο για να αφήσουν τα παιδιά τους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ., η οποία προχώρησε σε αναζητήσεις της παραβατικής παρέας η οποία απαρτιζόταν από άτομα Ρομά, που σκορπίστηκε πιθανότατα στα στενά πάνω και κάτω από την οδό Μακροπούλου.

Η εκπαιδευτικός προχώρησε σε καταγγελία στους αστυνομικούς, καθώς στην τσάντα της είχε όλα τα προσωπικά της έγγραφα, ταυτότητες, μαζί και χρήματα, κάρτες και άλλα χρήσιμα χαρτιά.