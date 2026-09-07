Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 16χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που βρέθηκε ημιβυθισμένο στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη Λασιθίου, αποκαλύπτοντας μια απίστευτη υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης στην Κρήτη.



Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για το ίδιο όχημα που λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε προκαλέσει πανικό στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ξεριζώνοντας διαχωριστικά κολωνάκια προκειμένου να πραγματοποιήσει προσπέραση.

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Σύμφωνα με το patris.gr, στο όχημα επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, με τον ανήλικο να βρίσκεται στο τιμόνι. Για την υπόθεση οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε τέσσερις συλλήψεις, καθώς χειροπέδες φορέθηκαν στον 16χρονο, στον πατέρα του, στον παππού του καθώς και σε έναν φίλο του τελευταίου.



Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκε στον φίλο του παππού, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο υπό ποιες ακριβώς συνθήκες βρέθηκε να το οδηγεί ο ανήλικος.



Οι αστυνομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές υποψίες ότι το ημιβυθισμένο Seat που εντοπίστηκε στη θάλασσα σχετιζόταν άμεσα με το επικίνδυνο περιστατικό στον ΒΟΑΚ. Η ενδελεχής έρευνα επιβεβαίωσε πλήρως τα σενάρια αυτά, ενώ οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του ΚΟΚ και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το ιστορικό του “μυστηρίου” στο Λασίθι

Πριν από μία εβδομάδα άλυτο μυστήριο αποτελούσε για τις Αρχές στο Λασίθι ο εντοπισμός του ημιβυθισμένου αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη.



Το γκρι όχημα είχε βρεθεί μέσα στο νερό χωρίς προφυλακτήρες και πινακίδες κυκλοφορίας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε Λιμενικό, Πυροσβεστική και Αστυνομία. Οι δυσμενείς συνθήκες είχαν εμποδίσει την άμεση ανέλκυσή του.